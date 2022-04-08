إيطاليا: كفى نزعات قومية وضرورة دفاع أوروبي مشترك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو، إلى الكف عن التمسك بالنزعات القومية، مشدداً على ضرورة تشكيل قوة دفاع مشتركة عن الاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة مع صحيفة (أڤّينيري) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، حول الوضع في أوكرانيا، الجمعة قال الوزير دي مايو: “ما نزال نرى صورًا مروعة” في أوكرانيا، مؤكدا أن “من جانب إيطاليا هناك دعم مطلق للكشف عن جرائم الحرب”.

وأوضح وزير الخارجية، أن “في بوتشا لا يوجد مجرد تصوّر لمشاهد أو مؤثرات خاصة، هناك جثث مدنيين أوكرانيين ذبحوا في الشوارع، إنه عار على مستوى عالمي. يجب التوقف عن زرع بذور الإرهاب”.

وذكر دي مايو أن “الجميع أحرار بالتفكير كما يريدون، لكن كفانا إنكاراً للأدلة، هناك فظائع يمكن توثيقها من خلال الصور ومقاطع الفيديو والشهادات الحية: عنف جنسي، عمليات قتل وكثير غير ذلك. لقد تم تجاوز الخط الأحمر، ذلك الإنساني، والوضع يجازف الآن بالتدهور فقط”.

ثم أكد الوزير القيادي بحركة خمس نجوم، أن “إيطاليا تدعم تشكل دفاع أوروبي مشترك، وهو أمر يكتسي صفة الإلحاح بشكل متزايد إزاء أحداث مثل عدوان الحكومة الروسية على أوكرانيا”، لذا “يجب على أوروبا تعزيز دفاعها، وهو حل يسير جنبًا إلى جنب مع تبني سياسة خارجية مشتركة”. واختتم بالقول أن الأمر يتعلق بـ”أمرين لا يمكن الاستغناء عنهما”.