قضائي إيطالي: مقاضاة بوتين ليست “مستحيلة” إزاء الجرائم المرتكبة علانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد قضائي إيطالي، أن “محاكمة (رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير) بوتين ليست مستحيلة من الناحية الفنية”.

وقال رئيس المجلس الدستوري ووزير العدل الأسبق، جوفاني ماريا فليك في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا)، الجمعة، إن “مقاطع الفيديو، القصص المثيرة للجزع، العنف ضد المدنيين من النساء والقصر، الوحشية غير المبررة، القسوة، الاغتصاب، القتل العمد، التعذيب، القنابل العنقودية والاستيلاء على الممتلكات. كل هذه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وأضاف فليك أن “كبير المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان، أحسن فعلاً إذ ذهب إلى كييف لجمع الأدلة وبدء التعاون مع السلطات الأوكرانية”، مبيناً أن “المسؤولية الجنائية فردية، لكن هناك جريمة انعدام السيطرة التي يمكن العمل عليها”.

وأوضح الخبير القضائي، أن “هناك نوعين من الجرائم الأخرى التي يمكن مقاضاتها: الإبادة الجماعية والعدوان. الأولى يصعب النطق بها، أما بالنسبة للثانية التي تبدو أنها صغيت استناداً للوضع الأوكراني، فهناك عائق إجرائي”، إذ “انضمت 123 دولة إلى الاتفاقية التأسيسية في عام 1998، ثم تم التصديق على تأييد أربع حالات: الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية والعدوان”.

وخلص فليك الى القول، إن “أوكرانيا وافقت آنذاك على الاعتراف بصلاحية المحكمة، لكنها لم تعترف بجريمة العدوان”.