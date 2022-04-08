سيدة أوكرانيا الأولى: صور بوتشا تُعجزني عن الكلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت السيدة الأولى لأوكرانيا، أولينا زيلينسكا، إن صور بوتشا “ببساطة تجعلني عاجزة عن الكلام”.

وفي تصريحات لنشرة أخبار (Gr1) التابعة لمحطة التلفزة الوطنية الإيطالية (راي) أضافت السيدة زيلينسكي، أن بوتشا “كانت ضاحية لطيفة جدًا تابعة للعاصمة كييف، تسكنها عائلات شابة لديها أطفال”، بينما “تتحدث روسيا باستخفاف عن مجرد عرض مسرحي”، متسائلة: “كيف يمكن لهذه الصور أن تكون مزيفة”.

وذكرت عقيلة زيلينسكي، أن “إيطاليا استقبلت أكثر من 150 طفلاً”، كما “أدى الفاتيكان دوره أيضًا في استقبال أطفالنا الصغار المصابين بمستشفى ‘الطفل يسوع’ التابع له”. وأردفت: “أدعو جميع الإيطاليين والمؤسسات الإيطالية التي يمكنها القيام بذلك، إلى استضافة أطفالنا. أفكر بتنظيم مخيمات صيفية لهم.. نحن مستعدون لتلقي العروض”.

ونددت زيلينسكا بالقول، “إن حقوق الأطفال الأوكرانيين تنتهك اليوم من قبل الغازي الذي يقصف المستشفيات، المدارس والمباني السكنية”، فلقد “لقي 250 طفلاً مصرعهم بالفعل، وأكثر من نصف الأطفال الأوكرانيين هم من اللاجئين حالياً”.

وشددت زوجة رئيس الدولة على “الرغبة بإعادة الأطفال إلى ديارهم” على وجه السرعة، “لكن كيف نفعل ذلك؟ لقد طلبنا من حلف شمال الأطلسي (ناتو) فرض منطقة حظر طيران، لكن ذلك لم يكن ممكناً وقد رأينا النتائج: قصف مستشفى الأطفال ومسرح ماريوبول”.