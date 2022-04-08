مسؤولة إيطالية: هناك ترهيب من الإصلاحات والتي لا ترفع الضرائب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد مسؤولة إيطالية، أن “البرلمان يبحث اقتراح إجراء مراجعة واسعة جدا للنظام الضريبي بهدف الحصول على نظام أكثر إنصافا وعقلانية، وليس زيادة الضرائب بالتأكيد”.

وقالت وكيلة وزارة الاقتصاد، ماريا تشيشيليا غويرا، في تصريحات إذاعية، الجمعة، إن “هذا الأمر استبعده رئيس الوزراء (ماريو دراغي) تماما أيضاً”. وكررت القول إن “في الاقتراح الذي أردنا أن نشاركه قوى الأغلبية، هناك قاعدة تستبعد صراحة أي زيادة في العبء الضريبي”.

وأضافت الوكيلة، أنه “بعد ذلك، يجب مناقشة توضيح المعدلات الفردية، لكن ليس هذا هو الغرض على الإطلاق. يبدو لي أن البعض يمارس أعمالاً ترهيبية ذات أهداف سياسية حيال ذلك”، مؤكدة أن “من الموضوعي في المسائل المالية، أن تكون المناصب داخل الأغلبية متنوعة”.

وخلصت غويرا الى القول، إن “مسألة الضرائب هي إحدى القضايا التي تبرز الاختلافات بين مؤيدي تيار اليمين وأولئك المنتمين لليسار”.