وزير الدفاع الايطالي في اسطنبول للقاء نظيريه التركي والبريطاني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية أن الوزير لورينزو غويريني يتوجه إلى اسطنبول اليوم الجمعة، لعقد سلسلة من الاجتماعات مع نظيريه التركي خلوصي أكار والبريطاني بن والاس.

وقال بيان للوزارة إنه “بعد الاجتماعات الثنائية، سيجتمع الوزراء الثلاثة في قمة ثلاثية”، مبينةً أن “من بين الموضوعات التي ستتم مناقشتها، تطور الإطار الاستراتيجي في أوكرانيا، الإجراءات الرامية إلى تحقيق الاستقرار في مناطق شرق المتوسط، ليبيا والشرق الأوسط”، وكذلك “مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العراق، التي ستتولى إيطاليا زمامها قريبًا”.

وخلص البيان الى القول، إنه “على أساس ثنائي، ستتم أيضًا مناقشة التطورات في مجال التعاون الصناعي بين إيطاليا وتركيا وبين إيطاليا والمملكة المتحدة”.