مؤشر الفاو لأسعار الغذاء يسجل قفزة كبيرة في شهر مارس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بأن أسعار السلع الغذائية العالمية سجلت قفزة كبيرة في آذار/مارس 2022 لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وذلك بسبب الحرب في منطقة البحر الأسود، التي أرسلت صدمات عبر أسواق الحبوب الأساسية والزيوت النباتية.

وبلغ متوسط ​​مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 159.3 نقطة في آذار/مارس، بزيادة 12.6%عن شباط/فبراير عندما وصل بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ إنشائه في عام 1990. ويتتبع المؤشر التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة بشكل شائع.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الحبوب في آذار/مارس الماضي بنسبة 17.1% مقارنة بشهر شباط/فبراير، مدفوعًا بالارتفاع الكبير في أسعار القمح وجميع أسعار الحبوب الخشنة إلى حد كبير نتيجة للحرب في أوكرانيا.

وحسب – منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة -استحوذ الاتحاد الروسي وأوكرانيا مجتمعين على حوالي 30 في المائة و20 في المائة من صادرات القمح والذرة العالمية، على التوالي، خلال السنوات الثلاث الماضية.

وارتفعت أسعار القمح العالمية بنسبة 19.7% خلال آذار/مارس، وتفاقمت بسبب المخاوف بشأن ظروف المحاصيل في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوقت نفسه، زادت أسعار الذرة بنسبة 19.1% على أساس شهري، مسجلة مستوى قياسيًا إلى جانب أسعار الشعير والذرة الرفيعة.