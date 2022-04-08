الداخلية الإيطالية: وصول 87225 لاجئًا أوكرانياً حتى اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنوة – قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، في تحديث قدمته اليوم، إن 87,225 لاجئًا أوكرانيًا وصلوا إلى إيطاليا حتى الآن.

وفي تصريحات على هامش زيارة الوزيرة لمقر محافظة جنوة (مقاطعة ليغوريا ـ شمال) للتوقيع على البروتوكولات الخاصة بالشرعية المتعلقة بإنشاء البنى التحتية للموانئ، أضافت الوزيرة، أن “علينا أن نشكر الجالية الأوكرانية في بلادنا، لأن في أنظمة الاستقبال سجّل حوالي 6 ـ 7 آلاف لاجئ فقط”، وهذا “يعني أن العبء الأكبر تحمله أقارب وأصدقاء الفارين من الحرب”.

ورداً على سؤال حول مخصصات الإقامة المستقلة التي تطالب بها إدارات المقاطعات، والبالغة 300 يورو لكل لاجئ و150 للقصر، أجابت لامورجيزي، أنه “يجري تدقيق المبادئ التوجيهية لكيفية تخصيص الأموال للاجئين الأوكرانيين من قبل المفوض المعني بالوزارة”، واختتمت بالقول: “لكن سيتم بالتأكيد القيام بكل شيء بأسرع ممكن”.