مفوض شؤون الاقتصاد الاوروبي: نقيّم مسألة حظر النفط الروسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي، باولو جينتيلوني أن التكتل الموحد يقيّم مسألة النفط الروسي، في وقت أعلنت فيه بروكسل عن حزمة عقوبات خامسة تضمن حظرًا على واردات الفحم الروسي وعلى السفن الروسية من دخول موانئ الاتحاد الأوروبي وعلى مشغلي النقل البري في روسيا وبيلاروسيا.

وقال جينتيلوني لمحطة (سكاي نيوز24) الإخبارية “نقوم بتقييم مسألة النفط الروسي من وجهة نظر الحفاظ على وحدة الدول الأوروبية المختلفة”. وأضاف “إعلان المبادئ لا يكفي، نحن نحتاج إلى اتفاق 27 دولة ونفكر في العواقب” على الاقتصاد الأوروبي.

وشدد ردًا على سؤال حول بهذا الصدد، على “ضرورة وحدة الدول الأوروبية”، منوها بأن الاتحاد الأوروبي “رد على الفور ووصلت الحزمة الأولى من العقوبات” بعد غزو روسيا لأوكرانيا، و”الآن لدينا الحزمة الخامسة ونفكر في السادسة”. وقال “نحن بحاجة الى اتخاذ قرارات لا تحدث ضررا بالغا على اقتصادنا”.