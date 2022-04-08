ميشيل يعلن عن قمة أوروبية خاصة نهاية مايو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل عن قمة أوروبية استثنائية ستنعقد في يومي 30-31 من شهر أيار/مايو القادم.

وكتب في تغريدة على (تويتر) “كما تناقشنا في (قمة) فرساي وأثناء المجلس الأوروبي الأخير، سينعقد مجلس أوروبي خاص يومي 30 و31 أيار/مايو”، مشيرا إلى أن جدول أعمال القمة سيستعرض على وجه الخصوص قضايا الدفاع والطاقة وأوكرانيا.

جدير بالذكر أن بروكسل ستستضيف يوم الاثنين (11 نيسان/أبريل) مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي لمناقشة “آخر المستجدات بشأن العدوان الروسي على أوكرانيا عقب انعقاد المجلس الأوروبي في 24-25 آذار/مارس 2022″، وقضايا الساعة الدولية، بما في ذلك “الاوضاع في مالي وليبيا واليمن”.

كما سيتبادل رؤساء الدبلوماسية الأوروبيين الآراء حول “البوابة العالمية”، الاستراتيجية الأوروبية الجديدة لتعزيز الروابط الذكية والنظيفة والآمنة في القطاعات الرقمية والطاقة والنقل وتعزيز أنظمة الصحة والتعليم والبحث في جميع أنحاء العالم.

كما سينضم وزيرا خارجية النرويج وايسلندا لغداء عمل خلال مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي