بنك إيطاليا: نمو بنسبة 2% في سيناريو حرب طويلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع المصرف المركزي الإيطالي (بنك إيطاليا) أن تقلص الحرب في أوكرانيا نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي إلى 2% في عامي 2022 و2023، وفق “السيناريو المتوسط”، الذي يتوقع استمرار الأعمال العدائية.

وحسب النشرة الاقتصادية للمصرف، فإن السيناريو الأكثر ملاءمة (الحل السريع للصراع) ، سيجعل نسبة نمو تقدر بحوالي 3% في عامي 2022 و 2023.

أما السيناريو الأكثر خطورة – الذي يفترض أيضًا حدوث توقف في تدفقات الغاز الروسي يتم تعويضه جزئيًا من مصادر أخرى – سينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي بحوالي نصف نقطة مئوية في عامي 2022-2023.