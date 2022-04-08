إيطاليا: 144 وفاة بكورونا وتسجيل 66 ألف و535 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الجمعة (8 نيسان/أبريل) تسجيل 66 ألفا و535 إصابة جديدة بالفيروس و144 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الاصابات المعلنة من وزارة الصحة أمس كانت 69 ألفا و596 إصابة والوفيات 150 وفاة.

ووفق البيانات، تراجع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات (بمقدار 9)، ليبلغ اجمالي عددهم اليوم 462، بينما ارتفعت حالات الاستشفاء العادية (بواقع 24 وحدة) لتصل إلى 10 آلاف و102.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا والحالات الايجابية المؤكدة) منذ بداية الوباء يبلغ 15 مليون و173 ألفا و707، توفي منهم 160 ألفا و546.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 13 مليون و763 ألفا و554 بزيادة تقدر بـ 70 ألفا و946 مقارنة بالأمس.