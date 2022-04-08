وزير الخارجية الإيطالي: المفاوضات ستطول بين روسيا وأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو إطالة أمد المفاوضات بين موسكو وكييف، وذلك بعد مقتل 50 مدنيا، بينهم 5 أطفال، جراء هجوم صاروخي استهدف محطة القطارات في كراماتورسك خلال عمليات إجلاء مدنيين من المنطقة شرقي أوكرانيا.

وقال دي مايو، في تصريح الجمعة لقناة التلفزة الرابعة الخاصة، “إذا شاهدنا أثناء المفاوضات صورا من هذا النوع لصواريخ يتم إطلاقها على نساء وأطفال، فمن الواضح أن هذه المفاوضات ستطول”، مضيفا “ينبغي علينا توقع حربًا طويلة”.

وجدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “هذه الحرب يجب أن تنتهي. نحن نعمل من أجل مؤتمر سلام، لكن السلام يتم بين طرفين. و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يثبت أنه لا يريد السلام. علينا قطع موارد تمويل هذه الحرب. ما حدث في بلدة بوتشا (شمال العاصمة كييف) ليس مؤثرات خاصة. إنها الحقيقة”.