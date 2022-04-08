الفاتيكان يقيّم إمكانية زيارة البابا لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين أن الكرسي الرسولي يعمل على تقييم إمكانية زيارة البابا فرنسيس لأوكرانيا.

ووفق إذاعة الفاتيكان، فإن الكاردينال بارولين قال على هامش مشاركته في لقاء نُظم في مقر الإذاعة: “إننا نقيّم ما إذا كانت مبادرة من هذا النوع قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب”.

وأردف، ردا على سؤال حول إمكانية أن يقوم البابا بزيارة إلى كييف، “لا بد أن تتوفر الظروف الملائمة”، مشيرا إلى أن “الجانب الأوكراني أكد أن زيارة محتملة ستكون خالية من المخاطر”، على غرار الزيارة التي قامت بها رئيسة البرلمان الأوروبي، وتلك التي تقوم بها حاليا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد، جوزيب بوريل

كما تحدث الكاردينال بارولين عن إمكانية أن يقوم أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول رئيس الأساقفة غالاغر بزيارة إلى كييف في المستقبل القريب، لكن موعد الزيارة لم يُحدد بعد.