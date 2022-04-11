بوريل: العقوبات ضد روسيا على الطاولة دائماً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا “مطروحة دائما على الطاولة. بحث الملف الأوكراني يعني بالتأكيد مناقشة فعاليتها، كما سيبحث الوزراء الخطوات التالية التي يجب اتخاذها”.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال حول إمكانية اتخاذ قرار فرض حظر على واردات النفط من روسيا، في تصريحات على هامش مجلس الشؤون الخارجية، في لوكسمبورغ الإثنين.

وقال بوريل: “أخشى أن القوات الروسية تحتشد في الشرق لشن هجوم على منطقة دونباس. والأوكرانيون يدركون ذلك جيدًا. لذا أخشى أن يشتد سعير الحرب في الأيام القليلة المقبلة في هذه المنطقة”.

وفيما يتعلق بالانتقادات على بعض تصريحاته في الأيام الأخيرة، لم يعط بوريل أهمية للأمر، وخلص مذكِّراً بأن “الحروب عادة ما تُربح أو تُخسر في ساحة المعركة”.