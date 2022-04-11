سفير أوكرانيا بالفاتيكان: بطريرك موسكو يؤيد الحرب ويدعم الإرهابيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال السفير الأوكراني لدى الكرسي الرسولي، أندريّ يوراش، إن بطريرك موسكو كيريل يؤيد الحرب ويقف إلى جانب الإرهابيين.

وبشأن زيارة البابا لكييف، أوضح السفير يوراش في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، أن “موسكو خائفة، ستبذل قصارى جهدها لمنع هذه الزيارة”، كما “أشك بأن الروس سيستمعون إليه (البابا)، فلن يتوقفوا حتى يحققوا أهدافهم”.

وتعليقاً على نداء الحبر الأعظم لأجل هدنة في عيد الفصح خلال صلاة الملاك، أمس، أضاف السفير الأوكراني، أنه “نداء لوقف القصف والدمار والذي أطلقه البابا في مناسبات أخرى أصلاً”، متوقعا أن الروس “سيفعلون العكس هذه المرة أيضًا، فلا يوجد دليل على أنهم مستعدون لسماع المناشدات القادمة من البابا أو من القادة الغربيين الآخرين أيضاً”.

وأصر الدبلوماسي الأوكراني على القول: “أشك حقًا بأن موسكو تريد الامتثال لهذا الالتماس، إن روسيا تريد فقط تحقيق أهدافها، ويجب على بوتين تحقيق نصر صغير على الأقل، وهو مستعد لفعل أي شيء حتى يتمكن من إظهار ذلك للمجتمع الروسي في 9 أيار/مايو”، وهو اليوم الذي تحتفل فيه موسكو بمسيرة النصر التقليدية لإحياء ذكرى هزيمة الفاشية النازية في الحرب العالمية الثانية.

وأكد يوراش أن “الروس لن يتمكنوا من تحقيق أي من الأهداف الأولية التي حددوها لأنفسهم، والامكانية الوحيدة التي لديهم للسيطرة الكاملة على بلدنا هو طرد أو قتل 93٪ من الأوكرانيين، وهذه هي النسبة المعارضة لهم من الشعب”.

أما بشأن بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، فقد قال السفير، إنه “لا يمكن أن يكون لكيريل أي دور في الهدنة بين موسكو وكييف”، لأنه “الزعيم الروحي الذي يدعم هذه الحرب، ويقف إلى جانب الإرهابيين”. واختتم بالقول إن هذا الأخير “دعا الشعب إلى الاتحاد ضد أعداء روسيا”.