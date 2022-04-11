وزير إيطالي: آليات كتشجيع كرة القدم إزاء قضية أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير إيطالي: إننا نشهد آليات خليقة بمشجعي كرة القدم، إزاء القضية الأوكرانية.

وكتب وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا في منشور على (فيسبوك) بشأن الحرب في أوكرانيا، وهو موضوع تمت مقابلته اليوم حوله مع صحيفة (لا ستامبا)، أنه “غالبًا ما أرى آليات دعم لا علاقة لها بمسألة حساسة مثل هذه. إنها ليست مجرد فقرة تنتهي بتغريدة أو عبارة في برنامج حواري”، بل أن “جلّ ما يقلقني هو عدم رؤية طريق نحو السلام”.

وبشأن حالة الطوارئ الصحية، ذكر الوزير أن “سلطاتنا الصحية قد أمرت الآن بالاستدعاء الثاني للقاح المضاد لوباء كوفيد 19″، أي “ما يسمى بالجرعة الرابعة، للأشخاص البالغين من العمر 80 عامًا، وضيوف دور العجزة وكبار السن الضعفاء”.

وأشار سبيرانتسا إلى أنه “في الخريف، سنقوم بتقييم استدعاء أكثر شمولاً أيضًا للفئات العمرية الأخرى”، مبيناً أنه “يسعدني أن وكالة الأدوية الأوروبية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، قد أشارا إلى الخط نفسه بالنسبة للدول الأوروبية الأخرى”.

وشدد وزير الصحة على أنه “بينما حلت الحرب محل كوفيد 19 على وسائل الإعلام، فهي في الواقع قضية أضافت نفسها بكل بساطة”. واختتم بالقول إنه “في هذا الصدد، سيتعين علينا بذل جهد كبير من ناحية إيصال المعلومات والإصرار على استمرار التطعيم”.