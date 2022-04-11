دي مايو: العدوان الروسي غير مشروع ويجب مُعاقبة المسؤول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن العدوان الروسي على أوكرانيا غير مشروع، وأن المسؤول يجب أن يخضع للعقاب.

وفي رسالة بالفيديو بعثها إلى الجلسة الافتتاحية للمنتدى حول “حاضر ومستقبل التنشئة على المواطنة وحقوق الإنسان في أوروبا مع الشباب”، الملتئم من اليوم حتى الأربعاء في تورينو (مقاطعة بييمونتي ـ شمال)، قال الوزير دي مايو، إن “في عام 1949 قررنا المشاركة ببناء مجلس أوروبا بهدف تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في الاتحاد الأوروبي”.

وأشار الوزير إلى أن، “العدوان الروسي اليوم على أوكرانيا غير مشروع، والفظائع التي ألحقت بالسكان الأوكرانيين، والتي بدأت تظهر ونحن ندينها بشدة ويجب تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، تقوض هذه المبادئ”.

وأضاف دي مايو، أنه “لهذا السبب، في ظل مثل هذا الوضع المأساوي، نريد إعادة تأكيد التزامنا تجاه مجلس أوروبا بقناعة أكبر”.