رئيس الوزراء الإيطالي إلى الجزائر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يصل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى الجزائر العاصمة اليوم الاثنين في زيارة للبلد بشمال افريقيا، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون.

ويرافق دراغي كل من وزير التحول البيئي روبرتو شينغولاني ووزير الخارجية لويجي دي مايو، الذي زار الجزائر في 28 شباط/فبراير الماضي رفقة الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) للطاقة كلاوديو ديسكالزي.

ومن المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقية لزيادة امدادات الغاز من الجزائر، المورد الثاني لإيطاليا بعد روسيا، والتي تقدر حاليا ب10 مليارات متر مكعب تضخ سنويًا عبر خط أنابيب ترانسميد.

وكان دراغي قد أكد مرارا أن بلاده “تعمل على تقليص اعتمادها على الغاز الروسي وعلى وجه السرعة”، منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.