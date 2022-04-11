دي مايو: بناء مجتمع سلمي يمر عبر تنشئة مواطنين مسؤولين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إنه “لا يمكن فصل بناء مجتمعات مسالمة عن تنشئة مواطنين مسؤولين اجتماعيًا من خلال التعليم والثقافة وإشراك الأجيال الشابة في كل مجالات الحياة العامة”.

جاء ذلك في رسالة بالفيديو بعثها الوزير دي مايو إلى الجلسة الافتتاحية لمنتدى حول “حاضر ومستقبل التنشئة على المواطنة وحقوق الإنسان في أوروبا مع الشباب”، الملتئم اعتباراً من اليوم حتى الأربعاء في تورينو (مقاطعة بييمونتي ـ شمال).

وأشار الوزير إلى أن، “ميثاق مجلس أوروبا بشأن التنشئة على المواطنة الديمقراطية والتثقيف بمجال حقوق الإنسان، الذي اعتمدته اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في 11 أيار/مايو 2010، يوفر إطارًا استراتيجيًا يمكن من خلاله تحديد السياسات الوطنية وتأكيد التزام المنظمة وطموحها حول هذه القضايا”.

وأضاف دي مايو، أن “الشباب يمثلون إحدى ركائز الرئاسة الإيطالية للجنة الوزارية لمجلس أوروبا”، مشيرًا إلى أنهم “من ناحية، لا يدخرون جهداً في حماية وتعزيز حقوق الأطفال والمراهقين في كل منتدى متعدد الأطراف، بدءًا من الأمم المتحدة”، ومن ناحية أخرى “نشعر بالمسؤولية في إعدادهم ليكونوا مواطنين مسؤولين”.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه “لهذا السبب، مع هذا المنتدى كما هي الحال مع المبادرات الأخرى التي تروج لها إيطاليا، أردنا أن نضع الأجيال الشابة، مقترحاتها وإبداعها في قلب جدول الأعمال الدولي بشأن القضايا الحاسمة لحاضر ومستقبل شعب الأرض، كالمناخ، التحول الأخضر، الابتكار الرقمي والتكنولوجي وحقوق الإنسان”.