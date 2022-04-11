سياسي إيطالي: تدخل أكبر من دراغي لخفض أسعار الفواتير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – طالب سياسي إيطالي بتدخل أكبر من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي لخفض أسعار فواتير الطاقة والمحروقات.

وقال زعيم حزب “التحرك” وعضو البرلمان الأوروبي كارلو كاليندا في تصريحات متلفزة الإثنين: “لنكن حريصين على عدم إطلاق تصريحات حول الغاز لا تمكن الوفاء بها لاحقاً”، موضحاً أن “علينا دعم أوكرانيا، لكن للقيام بذلك نحتاج إلى غالبية الرأي العام لاتباع نهج يجب توضيحه”.

وأردف: “هذا هو السبب في أنني أقول لدراغي إن عليه التدخل، للتمكن من الحفاظ على تماسك خط ضروري أخلاقيًا”، فضلا عن “ضرورة القيام بعمل جاد لجعل البلاد تفهم أن الحكومة تحميها”، فـ”حذراً من الحديث عن قطع الغاز، التدخل بشكل مباشر، وما إلى ذلك، إذ ينبغي السلوك بحزم والحفاظ على وحدة البلاد”.

وخلص كاليندا الى القول، إنه خلافا لذلك “سنؤذي أنفسنا وسنعجز عن التمسك بالموقف ضد بوتين، الذي سيبقى سنوات عديدة، طوال فترة حياته”، لذلك “سيكون الأمر صعبًا ولن ينتهي غداً، حتى لو تحقق وقف إطلاق النار”.