بوريل: مسألة العقوبات ضد روسيا دائما على الطاولة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- لوكسمبورغ- أشار الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إلى أن مسألة تشديد العقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا “دائما على الطاولة”.

وقال بوريل لدى وصوله إلى مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ، إن “مناقشة أوكرانيا تعني بالتأكيد مناقشة فعالية العقوبات، تلك التي تم اقرارها بالفعل. وبالطبع، سيناقش الوزراء ما هي الخطوات الأخرى التي يتعين اتخاذها”.

كما أعرب منسق السياسة الخارجية الأوروبية عن مخاوفه من أن “القوات الروسية تحتشد في الشرق للهجوم على دونباس”، وقال “الأوكرانيون يدركون ذلك جيدًا ، وأخشى أن تشتد الحرب في دونباس في الأيام المقبلة”.