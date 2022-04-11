برلمانية إيطالية: يجب هدم جدار الصمت بشأن مقتل ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في العالم بمجلس النواب الإيطالي، لاورا بولدريني سلطات بلادها إلى “هدم جدار الصمت” في قضية مقتل الباحث الشاب جوليو ريجيني في القاهرة أوائل عام 2016، وذلك بعد إعلان قاضي الجلسة التمهيدية تعليق محاكمة أربعة مسؤولين في الامن المصري متهمين من جانب النيابة في روما بخطف وتعذيب ريجيني.

وقالت بولدريني، النائبة عن الحزب الديمقراطي، اليوم الاثنين “رفض آخر للتعاون من جانب القضاء المصري في وفاة جوليو ريجيني. يجب هدم جدار الصمت الذي يمنعنا من المضي قدمًا في البحث عن الحقيقة وعلى الحكومة الإصرار على تحقيق العدالة لعائلته ومن أجل شرف بلادنا”.

وجاء قرار قاضي الجلسة التمهيدية في روما بتأجيل الجلسة التمهيدية إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر القادم بعد أن أبلغته وزارة العدل الإيطالية بعدم تعاون الجانب المصري بشأن إخطار المتهمين.

وكانت المحكمة في روما قد أصدرت قرارا مماثلا في أواسط تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي لعدم تمكن الادعاء من تبليغ المتهمين رسميا بالإجراءات القانونية بحقهم في إيطاليا.