بوريل: حاجة لمساعدة أوكرانيا عسكريا أكثر من فرض حظر على امدادات الطاقة الروسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-لوكسمبورغ- رأى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أن تزويد أوكرانيا بالسلاح أكثر أهمية في الوقت الراهن من فرض حظر أوروبي على امدادات الطاقة الروسية، محذرا من هجوم للجيش الروسي في منطقة دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا

وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي بعد نهاية مجلس الشؤون الخارجية الاوروبي “المعارك التي سنشهدها في شرق أوكرانيا ستدور أيضًا مع حظر على النفط والغاز الروسي. ما يصنع الفارق الآن هو المساعدة العسكرية” للجيش الاوكراني، مشيرا إلى أن جميع الدول الأعضاء في التكتل الموحد “تحاول طواعية تقليل التعرض للطاقة مع روسيا”.

كما اتهم منسق الدبلوماسية الأوروبية روسيا في خلق أزمة غذاء عالمية بسبب حربها على أوكرانيا، وقال “روسيا وليس العقوبات تخلق الآن أزمة غذائية، خاصة في إفريقيا، الأكثر حساسية لتقلبات الأسعار. .. عشرات السفن الأوكرانية لا تستطيع مغادرة الموانئ ، والقوات الروسية تقصف الصوامع: الجيش الروسي يسبب نقص الغذاء وليس العقوبات” المفروضة على الكرملين.