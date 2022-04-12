الرئيس الإيطالي: التزام لتجنب وصول الجريمة إلى أموال خطة التعافي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعا رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا إلى الالتزام من جانب قوى الأمن للحؤول دون تسلل الجريمة إلى مشاريع وأموال الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR).

هذا ما جاء في رسالة بعثها الرئيس ماتّاريلا إلى رئيس الشرطة ومدير الأمن العام لامبرتو جانّيني، لمناسبة الذكرى الـ170 لتأسيس قوات الشرطة الإيطالية.

وكتب رئيس الدولة، أنه “في مرحلة إعادة إطلاق البلاد، يُعدّ الالتزام بضمان عدم تأثر الانتعاش الاقتصادي، الذي يفضله تدفق الموارد الأوروبية الضخمة، بمحاولات التسلل الإجرامي والأشكال الواسعة الانتشار من عدم الشرعية، أمرًا حاسمًا الآن”.

وأشار الرئيس ماتّاريلا إلى أن “في هذه المعركة، يصبح التآزر ضرورة حاسمة مع قوى الأمن الأخرى، المؤسسات المحلية والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمعات المحلية، بهدف تحقيق الأمن المشترك للبلاد”.