نقابي إيطالي: سقف لسعر الغاز ببلادنا إن لم تقرر أوروبا ذلك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نقابي إيطالي إن بلاده تقترح سقفًا لسعر الغاز يفرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجين الأجانب، “لكن إذا لم ترغب أوروبا بذلك، فيجب أن نتصرف بمفردنا”، أي “سقف تضعه إيطاليا على سعر الغاز المشترى بالجملة، أقل بكثير من المستويات الحالية”.

ورأى رئيس اتحاد الصناعيين الايطاليين (كونفيندوستريا)، كارلو بونومي، في تصريحات لصحيفة (كورييري ديلّا سيرا) الثلاثاء، أن “مثل هذا السقف ممكن جداً”. وأوضح أن “على السلطة المعنية بالطاقة (Arera) أن تستدعي مستوردي الغاز وتطالبهم بالشفافية. يمكنها أن تفعل ذلك”.

وأضاف المسؤول النقابي، أنه “نحتاج إلى معرفة المبلغ الذي يدفعونه مقابل الغاز ومعرفة مدة العقود. لا أعتقد أن المستوردين يشترون كل شيء بأسعار السوق المجنونة في هذه المرحلة”، وبذلك “سنفهم كيفية تطبيق السقف وما هي الأرباح المفروضة على الكهرباء، إذ تتم إعادة بيع هذه الأخيرة بمعدلات تعكس ارتفاع سعر السوق الحالي للغاز: سنرى ما إذا هناك من يضارب بالأسعار”.

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك عوائد مفرطة في الكهرباء؟ قال بونومي: “نريد التدخل من المنبع بشأن سعر واردات الغاز. لكن هناك من يستفيد بشكل كبير جداً من ارتفاع الأسعار”.