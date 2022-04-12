إيطاليا: وصول 67477 مهاجراً غير نظامي عام 2021

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر أمنية إيطالية إن عام 2021 شهد وصول 67,477 مهاجراً غير نظامي، من خلال 1718 عملية رسوّ.

وأشارت المعطيات الخاصة بعام 2021 التي تضمنها تقرير صدر الثلاثاء بمناسبة الذكرى الـ170 لتأسيس قوات الشرطة، إلى أن “المهاجرين غير النظاميين وصلوا إلى إيطاليا عبر مختلف طرق الملاحة في البحر الأبيض المتوسط”، وأن “من هذه البيانات، يتضح أن ضغط الهجرة غير النظامية عن طريق البحر، والذي تناقص باستمرار على مدى الأعوام 2017 و2018 و2019، قد عكس اتجاه عامي 2020 و2021، مسجلاً زيادة كبيرة”.

وذكر التقرير الأمني، أنه “على وجه التحديد، مقارنة بعام 2020، تضاعف عدد المهاجرين الوافدين في النصف الأول لعام 2021 ثلاث مرات تقريبًا (من 6949 عام 2020 إلى 20532 عام 2021)”، وكذلك “في النصف الثاني كانت هناك زيادة ملحوظة (من 27205 عام 2020 إلى 46945 عام 2021)”.

وأضاف التقرير أنه “بشكل عام، كانت هناك زيادة بنسبة 97.57٪ في عام 2021 (34154 مهاجرًا بعد 1314 عملية رسوّ عام 2020)”. وقد “تم تسجيل ذروة الوافدين عام 2021 في شهر آب/أغسطس مع 10284 مهاجرًا (بمعدل 331.7 هبوط يومي)”.

وأوضحت المعطيات أن “في عام 2021، تأثرت إيطاليا بالتدفقات من ليبيا (31556)، تونس (20.218)، تركيا (12916)، الجزائر (1549)، اليونان (591)، مصر (454)، لبنان (141)، الجبل الأسود (36) ومن ألبانيا (16)”.

ولفت التقرير الأمني إلى أن “المناطق الأكثر عرضة لتدفقات الهجرة، كانت بشكل رئيسي: صقلية مع 50773 شخصاً، كالابريا 11664″، أما “المناطق الأخرى التي شهدت وصول المهاجرين، فقد كانت پوليا (3264)، سردينيا (1720)، كامبانيا (32) وبازيليكاتا (24)شخصاً”.