صحافية إيطالية: البابا السياسي الوحيد الواضح من ناحية أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعربت صحافية إيطالية عن الاقتناع بأن البابا فرنسيس هو السياسي الوحيد الذي يتخذ موقفاً واضحاً من ناحية الحرب الأوكرانية.

وفي تصريحات لصحيفة (إل فاتّو كووتيديانو) الثلاثاء، قالت المؤسِسة المشارِكة لصحيفة (إل مانيفيستو)، لوتشانا كاستيلّينا، إن البابا “لا يتبنى موقفاً مناهضاً لـ(رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير) بوتين وحسب، بل إنه ضد السلاح أيضاً”، مبدية في هذا المنحى “اتفاقاً تاماً مع البابا”.

واوضحت كاستيلّينا “ما يعنيه أن يكون مسالماً، باستخدام كلمات بيرغوليو: السياسي الواضح الوحيد الموجود اليوم، والذي يقول إنه، حتى الحروب (المشروعة) لا يمكن خوضها بحرب أخرى، لأن الحرب اليوم تتحول بشكل فوري وحتمي إلى حرب نووية شاملة”.

وشددت على ضرورة أن “تتوقف الحروب قبل اندلاعها، ووجوب منع العمليات التي تُعدّ لها من المضي قدمًا”.

وأردفت: “أنا أتحدث عن رؤساء الحكومات، الذين يجب أن يمتلكوا العقل والشعور بالمسؤولية لمعرفة أن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا لا يعني أنهم في الخطوط المتقدمة لجبهات القتال”، علاوة على ذلك “لا أحد منهم يذهب إلى هناك في الواقع، لكن هذا يعني وقوع مذبحة للأطفال الأوكرانيين فقط”.

وقالت الصحافية: “عندما أرى أكوام الجثث التي تعرضها علينا محطات التلفزة كل ليلة، يكون رد فعلي: لننقذهم، دعونا نحول دون أن يكون هناك مزيداً منها”. واختتمت بالقول إن “إرسال الأسلحة يعني بدء عملية يشارك فيها حلف شمال الأطلسي، والذي لا ينتظر شيئًا آخر للدخول إلى أوكرانيا”.