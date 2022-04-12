رئيس النواب الإيطالي: ينبغي مواصلة العمل لمحاكمة المتهمين بقتل ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-رأى رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبرتو فيكو أنه “ينبغي أن نواصل العمل كمؤسسات أكثر من ذي قبل للوصول لمحاكمة المتهمين في إيطاليا” بقضية مقتل الباحث جوليو ريجيني في القاهرة أوائل عام 2016.

وقال فيكو في تصريح صحفي الثلاثاء، غداة إعلان محكمة في روما تأجيل الجلسة التمهيدية للمحاكمة إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر القادم لعدم تعاون وزارة العدل المصرية بشأن إخطار المتهمين، “هناك أربعة أشخاص يخضعون للتحقيق، ولا يمكننا التوقف”، في إشارة إلى مسؤولين في الامن المصري متهمين من جانب النيابة في روما بعملية خطف وتعذيب ومقتل ريجيني.

وكان قاضي الجلسة التمهيدية قد أصدر قرارا مماثلا في أواسط تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي لعدم تمكن الادعاء من تبليغ المتهمين رسميا بالإجراءات القانونية بحقهم في إيطاليا.