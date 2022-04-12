إيطاليا: توأمة مع لبنان لتنسيق قطاع الطيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت السلطات الإيطالية عن إقامة علاقة توأمة مع لبنان لتنسيق نشاط قطاع الطيران المدني.

وفي هذا السياق، التقى رئيس الهيئة الوطنية للطيران المدني (ENAC)، بييرلويجي دي بالما، ومديرها العام أليسيو كارانتا، في بيروت الثلاثاء، السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري، وبعض ممثلي الحكومة اللبنانية، بمن فيهم وزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية والمسؤولون عن الطيران المدني في البلاد.

وقالت (ENAC) في بيان، إن “الاجتماعات عقدت في إطار مشاريع برامج التوأمة المؤسساتية، التي تستمر لمدة 24 شهرًا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، للسماح بالتكيف الإداري والتنظيمي لسلطات الطيران المدني في الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ولتعزيز التنسيق بين الأنظمة الدولية للطيران المدني”.

وأضاف البيان، أن “المشروع يشتمل على المساعدة في قضايا محددة من خلال التعاون الوثيق بين إدارة البلد المستفيد والجهة المعهودة التي تلعب دور مساعد السلطة اللبنانية (المديرية العامة للطيران المدني في وزارة النقل والأشغال العامة)، لتقريب الطيران المدني اللبناني من الاتحاد الأوروبي من وجهة نظر تنظيمية”.

وأشارت الهيئة إلى أن “القضايا التي تغطيها التوأمة تشمل السلامة والأمن وصياغة برنامج الدولة الخاصة بها، عمليات الطيران، وتراخيص الطيران والمجال الجوي والمطارات، الجودة والتنظيم الداخلي بالإضافة إلى توفير دورات تدريبية للموظفين”.

وذكر البيان أن “برنامج التوأمة مع لبنان يتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي بميزانية قدرها 1.2 مليون يورو”، وهو يشهد “مشارك حوالي 20 من خبراء (ENAC) بما فيهم من مهندسين ومفتشين يتتابع عملهم في مهمات مخصصة لنقل معرفة ومهارات الهيئة”، فضلا عن “مهني مقيم في لبنان بشكل مؤقت”.