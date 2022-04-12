رئيسة الشيوخ الإيطالي: علاقة قوية وإيجابية مع الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصفت رئيسة مجلس الشيوخ الايطالي، إليزابيتا كازيلاتي العلاقات بين روما وبكين بـ”القوية والايجابية”.

جاء ذلك خلال لقاء عبر دائرة الفيديو مع رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي، وانغ يانغ.

وقالت كازيلاتي إن “الصين أعادت تأكيد نفسها على أنها محرك الاقتصاد العالمي”، مشيرة إلى أن “التبادل التجاري بين إيطاليا والصين تغلب على أزمة الوباء، مسجلا نموًا بنسبة 20% في عام 2021”.

كما نوهت رئيسة مجلس الشيوخ بأن عام 2022 هو “عام الثقافة والسياحة بين إيطاليا-الصين”، معربة عن الأمل في إعادة فتح الطيران الجوي المباشر قريبًا بين البلدين.