الدفاع المدني الإيطالي: ضغط على بعض المناطق بسبب اللاجئين الأوكرانيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو – قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن “هناك بالتأكيد مناطق تخض للضغط بسبب توافد اللاجئين الأوكرانيين، مثل إيميليا رومانيا، لومبارديا، لاتسيو وكامبانيا، وهي مناطق تشهد حضوراً أقوى للجاليات الأوكرانية، التي كان بمثابة عامل جذب”.

وأضاف رئيس مديرية الدفاع المدني، فابريتسيو كورتشو، المتواجد في تورينو (مقاطعة بييمونتي ـ شمال) اليوم، لتقييم إمكانية استقبال اللاجئين في الإقليم، أنه “ليس من المستبعد بالتالي، أنه سيأتي وقت إذا لم تعد هذه الأرقام قابلة للتحمل، فإننا سنقترح بعض عمليات النقل”.

وشدد كورتشو على القول: “نحن منتبهون جدًا لطلبات استقبال هؤلاء الأشخاص الذين يفرون من الحرب، وبالتالي، لا وجود لموضوع تهجير حسب الرغبة، بل قد يتم منحهم مقترحات حول السكن في أقاليم أخرى مستقبلاً”. وأشار إلى أن “الأعداد يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة، وهذا هو السبب في أنها قضية يجب مراقبتها باهتمام وتأنٍّ كبيرين”.

وأكد مسؤول الدفاع المدني، أن “الدعم المادي المباشر للاجئين الأوكرانيين الوافدين، سيتم صرفه بأقرب وقت ممكن، في غضون أسابيع قليلة على أبعد تقدير”. واختتم بالقول: “نحن نعمل 24 ساعة يومياً، إنه نظام يجب أن يكون سريعًا وآمنًا، يلبي طلبات اللاجئين المستحقين له، وأنا واثق من إمكانية تطبيقه قريباً”.

هذا وقد أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية وصول حوالي 90 ألف لاجئ أوكراني منذ بداية الحرب في 24 شباط/فبراير الماضي.