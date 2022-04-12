الفاتيكان: البابا يرغب المشاركة بمؤتمر الأديان العالمي في كازاخستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني أن البابا فرنسيس أعرب، خلال محادثة فيديو مع الرئيس الكازاخستاني، عن الرغبة في المشاركة بمؤتمر الأديان العالمي، الذي سينعقد في شهر أيلول/سبتمبر المقبل في نور-سلطان

وقد عُقد المؤتمر الأول للأديان العالمية والتقليدية في أستانا في عام 2003 وكان على مثال (يوم الصلاة من أجل السلام) في العالم الذي دعا إليه البابا يوحنا بولس الثاني في أسيزي في كانون الثاني يناير 2002، من أجل إعادة التأكيد على المساهمة الإيجابية لمختلف التقاليد الدينية في الحوار والوئام بين الشعوب والأمم بعد التوترات التي أعقبت هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر عام 2001.

يتمحور المؤتمر المقبل بين الأديان حول موضوع “دور قادة الأديان العالمية والتقليدية في التنمية الاجتماعية والروحية للبشرية في مرحلة ما بعد الوباء”.