إيطاليا: توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة ميد-أور ولبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت مؤسسة ميد-أور الإيطالية توقيع اتفاقية تعاون الثلاثاء مع لبنان تشمل مجالات التعليم العالي والتدريب وتعليم اللغة الإيطالية في البلد بالشرق الاوسط.

وأشارت إلى أن مقر المؤسسة في روما شهد توقيع مذكرة التفاهم مع الجمهورية اللبنانية، على وجه الخصوص مع وزارة الخارجية والمغتربين، من جانب رئيس المؤسسة، وزير الداخلية الأسبق، ماركو مينيتي وسفيرة لبنان لدى إيطاليا ميرا ضاهر، بحضور ممثلين عن المؤسسات الوطنية المعنية.

مذكرة التفاهم تطال قطاعات رئيسية تنشط فيها مؤسسة ميد-أور من الترويج للغة الإيطالية وتدريسها، إلى دعم التدريب العالي من خلال تقديم المنح الدراسية والدورات التدريبية المهنية في مجالات مختلفة بالجامعات الإيطالية.

وأشار مينيتي إلى أن المؤسسة تلتزم من خلال هذه الاتفاقية بتفعيل بعض مشاريعها في مجالات تعزيز الانشطة الثقافية والتدريب العالي في لبنان، الدولة التي “تمثل لنا شريكًا مهمًا في منطقة استراتيجية مثل الشرق الأدنى”.

ولفت رئيس مؤسسة ميد-أور إلى أن “السنوات القليلة الماضية كانت صعبة للغاية على اللبنانيين، ونحن ندرك أن التزامنا هذا يمكن أن يعتبر شيئًا صغيرًا مقارنة بالاحتياجات الكبيرة اليوم” هناك. وأردف “لكن بالنسبة لنا، كما بالنسبة لإيطاليا، لبنان بلد أساسي واستقراره ورفاهيته عنصران أساسيان لاستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها”.

وتهدف مؤسسة ميد-أور، التابعة لمجموعة (ليوناردو) الإيطالية، إلى تعزيز الأنشطة الثقافية والبحث والتدريب العلمي بين إيطاليا ودول منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط ومنطقة الساحل والقرن الافريقي.

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