دي مايو : زيارة الجزائر بداية لاتفاقيات ملموسة بمجال الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو إلى أنه بمهمة الأمس في الجزائر مع رئيس الوزراء ماريو دراغي، “بدأنا في اتفاقات ملموسة بشأن إمدادات جديدة للطاقة ضرورية لجعل أنفسنا مستقلين عن الغاز الروسي”.

وقال دي مايو في مقابلة مع موقع إخباري إيطالي على الشبكة العنكبوتية “هناك اتفاق مع الحكومة الجزائرية نبدأ بموجبه على الفور تسلم نحو 3 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي، وستصل بالتدرج حتى عام 2023 إلى 9 مليارات”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “في غضون ذلك، نعمل مع الجزائر لتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، من أجل تسريع انتقال الطاقة الذي بحاجة، في ضوء هذه الحرب، إلى زخم جديد “.

وقال دي مايو أن سلطات بلاده شرعت في وضع بدائل بمجال الطاقة لتجنب “ابتزاز روسيا، التي تطلب مِنّا الآن دفع الغاز بالروبل” والعمل على “تعزيز شراكاتنا في مجال الطاقة”، مشيرًا إلى أنه على وجه التحديد لتجنب سيناريو من هذا القبيل، “قد أعددنا الأرضية في الشهر ونصف الماضي من خلال القيام بمهام إلى قطر والكونغو وأنغولا وموزمبيق وأذربيجان”.

وكان دراغي قد أعلن، بعد محادثات أجراها مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الحكومتين الإيطالية والجزائرية “وقعتا إعلان نوايا بشأن التعاون الثنائي في قطاع الطاقة”، فضلا عن “اتفاق بين (شركتي) إيني وسوناطراك لزيادة صادرات الغاز إلى إيطاليا”.