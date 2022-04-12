دي مايو: ينبغي ألا نتخلى عن البحث عن حل دبلوماسي للحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو على أنه “ينبغي ألا نتخلى عن البحث عن حل دبلوماسي وعن إطلاق عملية للوصول إلى مؤتمر سلام بأسرع وقت ممكن” بين روسيا وأوكرانيا.

وقال دي مايو، في مقابلة الثلاثاء مع موقع إعلامي إيطالي على شبكة الانترنت، إنه على قناعة بأن الرئيس الروسي فلاديمير “بوتين سيواصل حربه ضد أوكرانيا من خلال تكثيف الهجمات بعنف في جنوب-شرقي البلاد، إنه يريد تحقيق نجاح ما ولن يتوقف حتى ينال شيئا يستعرض به”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الايطالية “لهذا السبب يجب وقف الصراع الآن، قبل أن يتصاعد أكثر فأكثر”، وبالتالي “دفع بوتين للجلوس إلى طاولة التفاوض. هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار لبدء مفاوضات حقيقية، من شأنها إنقاذ المدنيين الأوكرانيين ووقف التهديد على أبواب الاتحاد الاوروبي”.