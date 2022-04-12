إيطاليا: 169 وفاة جديدة بسبب كورونا وأكثر من 83 ألف إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الثلاثاء (12 نيسان/أبريل) تسجيل 83 ألفا و643 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و169حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الاصابات المعلنة من وزارة الصحة أمس كانت 28 ألفا و368 إصابة جديدة والوفيات 115 وفاة.

ووفق البيانات، تراجع قليلا عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات ليبلغ عدد الاسرة المشغولة ليبلغ اليوم 463 سريرا (أي 3 أقل مقارنة بالأمس)، كما انخفضت حالات الاستشفاء العادية (بواقع 49 وحدة) لتصل إلى 10 آلاف و207.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا والحالات الايجابية المؤكدة) منذ بداية تفشي الوباء يبلغ 15 مليون و404 آلاف و809، توفي منهم 161 ألفا و3.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 14 مليون و15 ألفا و32.