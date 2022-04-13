البابا: أوكرانيا “انتُهكت” والحرب “تدنيس للمقدسات”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال البابا فرنسيس إن أوكرانيا “تعرضت للاعتداء”، وإن “الحرب هتك للمقدسات”، كما أعرب عن رفض “إعادة التسلح”.

وأضاف البابا في مقدمة لمقال بعنوان: “ضد الحرب. الشجاعة لبناء السلام”، الذي نشرته صحيفة (كورييري ديلّا سيرا) الإيطالية الأربعاء، أن “هناك حروب عديدة منسية، تظهر بين حين وآخر أمام أعيننا الغافلة. كانت هذه الحروب تبدو بعيدة عنا حتى الآن، وفجأة، اندلعت حرب بالقرب منا، إذ تعرضت أوكرانيا للهجوم والغزو”.

وذكر فرنسيس أن “العديد من المدنيين الأبرياء، النساء، الأطفال وكثير من كبار السن تأثروا بالصراع للأسف، وأجبروا على العيش في ملاجئ محفورة في رحم الأرض للهرب من القنابل، مع عائلات تفرّقت لأن الأزواج، الآباء والأجداد يقاتلون، بينما تبحث الزوجات، الأمهات والجدات عن ملجأ ما بعد رحلات أمل طويلة، تعبرن الحدود بحثًا عن الضيافة في بلدان أخرى تستقبلهم بعظمة القلب”.

وتابع البابا “أمام الصور المروعة التي نراها كل يوم، إزاء صراخ الأطفال والنساء، لا يسعنا إلا أن نصرخ: كفى! الحرب ليست الحل، إنها جنون، وحش، سرطان يتغذى على اجتياح كل شيء! علاوة على ذلك، فإن الحرب تدنيس للمقدسات، وهي تدمر أثمن ما هو على أرضنا، الحياة البشرية، براءة الصغار وجمال الخليقة”. واختتم مؤكدا: “نعم، الحرب تدنيس للمقدسات”.