الاتحاد الأوروبي: 500 مليون يورو إضافية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أعلن المجلس الاوروبي أنه اعتمد اليوم الاربعاء اثنين من تدابير المساعدة في إطار مرفق السلام الأوروبي (EPF) سيسمحان للاتحاد الأوروبي تقديم “مزيد من الدعم لقدرات القوات المسلحة الأوكرانية للدفاع عن وحدة أراضي وسيادة البلاد، وحماية السكان المدنيين ضد العدوان العسكري الروسي القائم”.

وحسب مذكرة صدرت في بروكسل، “سيضيف الاتحاد الأوروبي 500 مليون يورو إلى الموارد التي تم حشدها بالفعل في إطار مرفق السلام الأوروبي لأوكرانيا، وبذلك تضاعف الميزانية الأولية ثلاث مرات لتصل إلى 1.5 مليار يورو”.

وأشارت المذكرة إلى أن هذه الموارد “ستمول توفير المعدات والإمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية ومجموعات الإسعافات الأولية والوقود، فضلاً عن المعدات العسكرية المميتة لأغراض دفاعية. كما تم تمديد فترة تدابير المساعدة لمدة 24 شهرا”.

وفي هذا الصدد، نقلت المذكرة عن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل أنه “مع هذا المبلغ الإضافي الجديد الذي تبلغ قيمته 500 مليون يورو، خصص الاتحاد ما مجموعه 1.5 مليار يورو لدعم إمدادات دوله الأعضاء من المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية”، منوها بأن “الأسابيع القادمة ستكون حاسمة”، حيث “تستعد روسيا لشن هجوم على شرق أوكرانيا”، وبالتالي “من الأهمية بمكان أن نواصل ونكثف دعمنا العسكري لأوكرانيا للدفاع عن أراضيها ومواطنيها ومنع المزيد من المعاناة”.