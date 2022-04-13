وزير إيطالي: قلق كبير بشأن الاقتصاد جرّاء أزمة الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى وزير إيطالي مخاوفه من ناحية “الوضع الاقتصادي المعقد حقًا”، مؤكدا القول: “نحن قلقون جدًا”.

وأضاف وزير التنمية الاقتصادية جانكارلو جورجيتّي، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، أن ما جلّ يقلقه بالأحرى هو “الاقتصاد الوطني، وأزمة الطاقة”، مبيناً أن “الأمر معقد، الأمور تتجاوز قدراتي”، وفي إشارة إلى ألمانيا التي زارها يوم أمس، قال: “نحن قلقون جداً، فنُظمنا الاقتصادية تقوم على مجالي التصنيع والتحويل، وهما القطاعان اللذان يدفع الثمن الأكبر”، لارتفاع أسعار الطاقة.

وخلص نائب أمين سر حزب الرابطة، منوها بأن الألمان يعتمدون على الغاز الروسي “أكثر منا، إنها مشكلة كبيرة حقًا، بل إنهم يعتمدون عليه بنسبة تتجاوز الـ50٪”.