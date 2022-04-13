أوكرانيا تدعو مجددا البابا لزيارة كييف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جددت السلطات الاوكرانية اليوم الأربعاء دعوة البابا لزيارة كييف، وذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بين وزير الخارجية دميترو كوليبا وأمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، رئيس الأساقفة، بول ريتشارد غالاغر

وكتب كوليبيا في تغريدة على (تويتر) “تحدث مع رئيس أساقفة الكرسي الرسولي غالاغر. ممتن للبابا فرنسيس على صلاته. جددت دعوة الرئيس فولوديمير زيلينسكي لقداسته زيارة أوكرانيا لجلب بصيص من الضوء للشعب الأوكراني في هذه الأوقات المظلمة”.

وكان أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين قد أشار قبل أيام إلى أن الكرسي الرسولي يعمل على تقييم إمكانية زيارة البابا فرنسيس لأوكرانيا.

ونقلت إذاعة الفاتيكان عن الكاردينال بارولين قوله “إننا نقيّم ما إذا كانت مبادرة من هذا النوع قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب” الروسية على أوكرانيا.