إيني توقع اتفاقية مع (إيجاس) لزيادة إنتاج وواردات الغاز المصري لأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- القاهرة-وقع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، مجدي جلال والمدير العام للموارد الطبيعية في مجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة، غويدو بروسكو، اتفاقية إطارية ستسمح برفع مستوى إنتاج الغاز وصادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية.

جاء ذلك في مذكرة لمجموعة إيني، والتي أكدت أن هذه الاتفاقية الموقعة الأربعاء في القاهرة تهدف إلى الترويج لصادرات الغاز المصري إلى أوروبا، وعلى وجه الخصوص إلى إيطاليا، في سياق الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

ستوفر هذه الاتفاقية-وفق المذكرة-، جنبًا إلى جنب مع الاتفاقية الموقعة لإعادة تشغيل محطة تسييل دمياط العام الماضي، شحنات غاز طبيعي مسال بحجم إجمالي يصل إلى 3 مليارات متر مكعب في عام 2022 لمحفظة الغاز الطبيعي المسال لمجموعة إيني الموجهة إلى أوروبا وخارجها.

وأشارت المذكرة إلى أن الطرفين اتفقا على تعزيز احتياطيات الغاز المصري من خلال زيادة الأنشطة المدارة بشكل مشترك وتحديد الفرص لتعظيم إنتاجية الغاز على المدى القصير. كما ستقوم إيني أيضًا بتحسين حملات الاستكشاف في الكتل الحالية والمناطق المكتسبة حديثًا في دلتا النيل وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​ومناطق الصحراء الغربية.