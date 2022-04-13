البعثة الأممية لدى ليبيا: انطلاق اجتماع لجنة مجلس النواب والأعلى للدولة المشتركة بالقاهرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أطلقت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في القاهرة اليوم “مشاورات اللجنة المشتركة المؤلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بهدف تحديد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات حرة تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية”.

ونقلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن وليامز التشديد في كلمتها الافتتاحية، على أن “عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدماً.”

وأضافت “دوركم حاسم في إيصال صوتكم دعماً لـ 2.8 مليون من مواطنيكم في ليبيا الذين تسجلوا للتصويت”. كما أعربت عن “امتنانها للدعم السخي المقدم من حكومة جمهورية مصر العربية واستضافتها جولة الحوار الحالية بين المجلسين وكذلك لدعمها جهود الأمم المتحدة لضمان مستقبل يعمه الاستقرار في ليبيا”.

وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام قد أعلنت في 3 آذار/مارس الماضي عن مبادرتها بـ”تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية قوية لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن، تلبيةً لطموحات 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت بغية انتخاب من يمثلهم بطريقة ديمقراطية”.