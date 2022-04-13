إيطاليا: 155 وفاة جراء كورونا وتسجيل 62 ألف إصابة بالوباء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الاربعاء (13 نيسان/أبريل) تسجيل 62 ألفا و37 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و155 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الاصابات المعلنة من وزارة الصحة أمس كانت 83 ألفا و643 إصابة والوفيات 169 وفاة.

ووفق بيانات الوزارة، تراجع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات ليبلغ عدد الاسرة المشغولة اليوم 449 سريرا (أي 14 أقل مقارنة بالأمس)، كما انخفضت حالات الاستشفاء العادية (بواقع 41 مريضا) لتصل إلى 10 آلاف و166.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا والحالات الايجابية المؤكدة) منذ بداية تفشي الوباء يبلغ 15 مليون و467 آلاف و395، توفي منهم 161 ألفا و187.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 14 مليون و78 ألفا و350 بعد شفاء 63 ألفا و318 بين أمس واليوم.