دي مايو: الانضمام للناتو طموح مشروع لأي دولة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو بـ”المشروعة” طموحات دول ترغب في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في إشارة إلى رغبة دول أوروبية كالسويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف.

وقال دي مايو في مقابلة مع شبكة سي إن إن الامريكية “ستكون عملية مهمة. ومن الواضح أنها عملية يجب أن تحترم سيادة الشعوب وبالتالي ما تقرره حكوماتها ومؤسساتها”.

وحسب رئيس الدبلوماسية الإيطالية، فإنه “يتعين الاستمرار في بناء حلف ناتو الأكثر وحدة، لأنه تحالف يضمن أمننا جميعًا، وليس مجرد تحالف للدفاع عن شعوبنا، ولكن أيضًا عن ديمقراطياتنا”.

وقال “إن العمل الذي يجب أن نكون قادرين على القيام به في السنوات القادمة هو تقوية الأجسام المضادة لديمقراطياتنا، لأنها تشكل الحاجز الحقيقي للحرب وعدم الاستقرار”.