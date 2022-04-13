دي مايو: لا فيتو إيطالي بشأن عقوبات جديدة على روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو أن سلطات بلاده ليس لديها تحفظ بشأن عقوبات جديدة على روسيا بسبب استمرار الحرب على أوكرانيا.

وقال خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن، في إشارة إلى اعتماد إيطاليا على امدادات الغاز الروسي لتوليد الكهرباء، “لا يوجد فيتو من جانب إيطاليا على عقوبات جديدة”. وأردف “كنا نشطين منذ اليوم الأول من هذه الحرب لتنويع مصادر الطاقة لدينا: لقد زرت الجزائر وموزمبيق والكونغو وأنغولا وقطر وأذربيجان. لقد أقمنا شراكات جديدة في مجال الطاقة. قبل يومين ذهبت إلى الجزائر مع رئيس الوزراء ماريو دراغي لتوقيع اتفاقية تشمل 9 مليارات متر مكعب إضافي من الغاز لإيطاليا”.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية “نحن نستعد لحزمة عقوبات جديدة ونمنح أقصى تفويض للمفوضية الأوروبية لتحديد الخطوات التالية”.