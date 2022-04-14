إيطاليا تعلن إعادة فتح سفارتها في كييف بعد عيد الفصح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، إعادة فتح سفارة بلاده في العاصمة الأوكرانية كييف بعد عيد الفصح.

وقال دي مايو في تصريح لبرنامج تبثه القناة العامة الاولى (راي أونو) “في هذه الأيام نعيد فتح سفارتنا في كييف ونعد كل ما نحتاجه لإعادة السفير بعد عيد الفصح”.

ونوه وزير الخارجية الخارجية بأن حضور السفير الإيطالي في كييف “سيكون مهما جدا للمفاوضات، ووجود سفيرنا في كييف سيساعد على مواصلة العمل الدبلوماسي من أجل السلام”.

وكانت ايطاليا ودول غربية اخرى قد نقلت مقر سفارتها بشكل مؤقت إلى مدينة لفيف، غربي أوكرانيا.