دي مايو يؤكد “شرعية” إنضمام السويد وفنلندا لشمال الأطلسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو “إن تطلع السويد وفنلندا إلى الانضمام إلى حلف شمال الاطلسي هو أكثر من شرعي”، في وقت هدد فيه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بنشر أسلحة نووية في بحر البلطيق حال انضمام الدولتين إلى الناتو.

ونوه دي مايو، في تصريحات لبرنامج تبثه القناة العامة الاولى (رآي أونو) بأن “الناتو هو تحالف دفاعي، وأولئك الذين يريدون الانضمام إليه لأنهم لا يشعرون بالأمان وتقف دبابات روسية على حدود بلادهم”.

وأضاف أن “السويد وفنلندا موضع ترحيب في الناتو. إذا أراد مواطنو البلدين الانضمام إلى الحلف، فلا أحد يستطيع منعهم”.