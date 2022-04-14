الحزب الديمقراطي الايطالي ينتقد اتفاق الغاز مع مصر على خلفية قضية ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال الامين العالم للحزب الديمقراطي، إنريكو ليتّا إن الاتفاق مع مصر لتوريد الغاز “يترك لدي الكثير من الشكوك”، مشددا على أن “قضية (جوليو) ريجيني تتجاوز القضية المأساوية الفردية، فهي رمز للحاجة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وتحقيق العدالة”.

وكانت العاصمة المصرية القاهرة قد شهدت امس مراسم توقيع اتفاق إطاري للتعاون في مجال الغاز الطبيعي وتصديره، بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ومجموعة إيني الإيطالية للطاقة، حضرها رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي.

وقال ليتا، في إشارة إلى قضية ريجيني واتهام القضاء المصري بعدم التعاون مع نظيره الايطالي بشأنها، في تصريحات إذاعية الخميس “لا يمكن تصور عدم تحقيق العدالة لأنه إذا لم يتم تحقيق العدالة لجوليو ، فلن يتم تحقيق العدالة أيضًا للعديد من الأشخاص الآخرين في العالم الذين عانوا أو سيتمكنون من الخضوع لنفس القصة المأساوية”.

واضاف ليتّا، الذي ينتمي حزبه للإئتلاف الواسع الحاكم “طلبنا واضح: على الحكومة أن تكون أقوى بكثير وأكثر تطلبا من المصريين” للتعاون في قضية مقتل ريجيني في القاهرة.

وقد أصدرت قبل يومين محكمة في روما حكما بتأجيل الجلسة التمهيدية لمحاكمة 4 عناصر أمن مصريين، متهمين بالضلوع في خطف وقتل ريجيني اوائل عام 2016 ، إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر القادم لعدم تعاون وزارة العدل المصرية بشأن تبليغ المتهمين رسميا بالإجراءات القانونية بحقهم في إيطاليا.