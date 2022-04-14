دراسة إيطالية: انخفاض نمو الاقتصاد من 4.3% إلى 3% بسبب الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-افادت دراسة لمصرف (Intesa Sanpaolo) بأن الحرب الروسية على أوكرانيا ستسهم في إنخفاض الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا في عام 2022 ​​من نسبة 4.3% (المتوقعة سابقا) إلى 3%.

كما تحدث قسم الدراسات والبحوث بالمصرف الايطالي عن أن للأزمة الأوكرانية تأثير قوي على كل من الشركات والأسر الإيطالية بسبب الزيادة في تكلفة المواد الخام والطاقة والغذاء.

وقدرت الدراسة زيادة في الإنفاق هذا العام بمقدار 188 مليار على شراء السلع والخدمات من قبل الشركات الإيطالية مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب في الاسبوع الثالث من شهر شباط/فبراير الماضي.

كما توقعت تعرض الشركات الإيطالية لانكماش في هامش التشغيل الإجمالي من النسبة المحسوبة مبدئيًا عند 9.1٪ للعام الحالي إلى 8.6%.