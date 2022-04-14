برلماني إيطالي: الاستقلالية عن الغاز الروسي تتطلب بعض الوقت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس أعضاء حزب الرابطة في مجلس الشيوخ الايطالي، ماسيميليانو روميو، إن بقاء قطاع الصناعة على قيد الحياة بدون الغاز الروسي “يتطلب بعض الوقت”، مشيرا في تصريحات إذاعية الخميس إلى أنه “ينبغي أن نبدأ في تمهيد الطريق لاستبدال الغاز الروسي ووضع خطة لنصبح مستقلين تدريجياً”.

وحسب السيناتور الايطالي، فإن “الوصول إلى الاستقلالية يستغرق ما لا يقل عن 7 أو 8 سنوات ، كما قال وزير التحول البيئي شينغولاني”.

وقال إن “التفكير، كما يقول إنريكو ليتا (زعيم الحزب الديمقراطي)، في حظر الغاز الروسي اعتبارًا من صباح الغد يعني في الأساس إفلاس اقتصادنا”.